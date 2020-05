Azzolina: “Esame di maturità solo orale, durerà un’ora e varrà fino a 40 punti” (Di mercoledì 6 maggio 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina oggi, durante un Question Time, ha illustrato le modalità di svolgimento dell’esame di maturità 2020. Prima di tutto, ha spiegato quanto “varrà” la prova d’esame in termini di punti:“Potrà valere fino a 40 punti, mentre il peso dei crediti complessivi sarà ricalibrato fino ad un massimo di 60 punti. Resta ferma la necessità di raggiungere almeno il punteggio minimo di 60/100 per conseguire il diploma”Poi ha precisato:“solo nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, se del caso applicando il principio di differenziazione ed adeguatezza i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o con altra modalità telematica sincrona. ... Leggi su blogo Come sarà la Maturità. Azzolina : “Esame in presenza e colloquio di un’ora”

Coronavirus - maturità con commissari interni : firmata l’ordinanza. Azzolina : “Esame serio che tiene conto delle difficoltà affrontate” (Di mercoledì 6 maggio 2020) La ministra dell’Istruzione Luciaoggi, durante un Question Time, ha illustrato le modalità di svolgimento dell’esame di maturità 2020. Prima di tutto, ha spiegato quanto “varrà” la prova d’esame in termini di punti:“Potrà valerea 40 punti, mentre il peso dei crediti complessivi sarà ricalibratoad un massimo di 60 punti. Resta ferma la necessità di raggiungere almeno il punteggio minimo di 60/100 per conseguire il diploma”Poi ha precisato:“nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, se del caso applicando il principio di differenziazione ed adeguatezza i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o con altra modalità telematica sincrona. ...

