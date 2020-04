Tony Hawk' s Alcatraz sta per arrivare? Un nuovo titolo della serie compare sulle pagine

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L'amata's Pro Skater tornerà prima o poi? Forse sì, a giudicare dagli ultimi rumor emersi in rete.In realtà, non è la prima volta che parliamo di un ritornodedicata agli amanti dello skate, già lo scorso mese si vociferava un possibile, ma ora sarebbe spuntato anche il nome del gioco.di un rivenditore tedesco, infatti, è apparso'scon tanto di data di uscita.Leggi altro...

