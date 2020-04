Fase 2 | su Conte il pressing delle Regioni sulle riaperture Ma lui frena | ecco il piano

Leggi su quifinanza

(Di domenica 19 aprile 2020) Dopo la riunione, in videoconferenza, della “cabina di regia” di sabato sera, sembrano essersi chiusi definitivamente gli spiragli per possibiligià dalla settimana del 27 aprile. All’incontro hanno partecipato rappresentantie di enti locali, tra cui il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, quello dell’Emilia-Romagna, Stefani Bonaccini e il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci. Tra i ministri presenti, Roberto Speranza e Francesco Boccia, oltre al sottosegretario Fraccaro. Nessuna riapertura prima del 3 maggio Fonti di Palazzo Chigi riportate dal Sole24Ore hanno destituito di qualsiasi fondamento le voci filtrate riguardanti “l’apertura di attività produttive o l’allentamento di misure restrittive per lunedì prossimo”. Non è quindi prevista alcuna modifica sulla ...