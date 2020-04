Decreto Liquidità, acconto imposte 2020: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 (consultabile in allegato), ha fornito i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, cd. Decreto Liquidità. In particolare in questo articolo ci concentreremo sulle novità in merito agli acconti IRPEF, IRES, IRAP per l’anno in corso. Tutte le regole operative del Decreto Liquidità Decreto Liquidità, cosa dice su acconti imposte di reddito Con riferimento al calcolo degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, dovuti per l’anno 2020, l’art. 20 del Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo ... Leggi su leggioggi Dopo il Cura Italia e il dl Liquidità - arriva il terzo decreto economico

