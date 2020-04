Play at Home contro il Coronavirus: Sony annuncia l'iniziativa che regala videogiochi e sostiene gli sviluppatori più piccoli (Di martedì 14 aprile 2020) Attraverso le parole del presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, Sony ha deciso di lanciare un'iniziativa che vuole dimostrare l'impegno dell'universo PlayStation in questo difficile momento che vede tutto il mondo alle prese con il Coronavirus.Ecco il messaggio condiviso da Ryan e l'annuncio dell'iniziativa Play at Home:Le persone di tutto il mondo stanno facendo la cosa giusta rimanendo a casa per contribuire a contenere la diffusione del COVID-19. Siamo molto grati a tutti coloro che osservano l'obbligo di distanziamento fisico e prendiamo sul serio la nostra responsabilità come piattaforma di Home entertainment; per questo, chiediamo alla nostra community di continuare a salvaguardare la salute di tutti giocando a casa.Leggi altro... Leggi su eurogamer #RaceHome : dalla pista alla PlayStation con i piloti ufficiali Audi

Al via il torneo "Everybody Plays Home" con 8 club della eSerie A

