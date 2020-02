Minacciò i sinti sul social: 46enne lavorerà gratis 400 ore (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Giorgia Baroncini Il giudice ha concesso la messa alla prova a un 46enne modenese che su Facebook scrisse alcune frasi contro i sinti Quattrocento ore di lavoro socialmente utile per aver scritto su Facebook frasi diffamatorie aggravate dell'odio razziale. La vicenda riguarda un uomo modenese di 46 anni, indagato per razzismo via social, che dovrà lavorare gratis per un ente ancora da definire per i prossimi nove mesi. Lo ha stabilito il giudice che ha accordato la messa alla prova nei confronti dell'uomo che ora potrà ottenere la sospensione del procedimento a suo carico a fronte dello svolgimento di 400 ore di lavoro non retribuito. I fatti Per capire quanto accaduto, bisogna fare un passo indietro. L'episodio alla base della vicenda giudiziaria risale infatti al 2014, quando un 50enne di origine sinti aveva deciso di fare denuncia dopo aver letto su Facebook diverse frasi ... ilgiornale

