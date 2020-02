Rae Dawn Chong, l’attrice rivela: “Ho fatto sesso con Mick Jagger quando avevo solo 15 anni. Aveva delle labbra grandiose e era un gran baciatore” (Di lunedì 3 febbraio 2020) sesso a 15 anni con Mick Jagger: “Ma ero consenziente”. La bomba del lunedì la sgancia l’attrice Rae Dawn Chong che in molti ricorderanno estemporanea star di Commando e Soul Man. L’occasione della confessione per nulla maliziosa è avvenuta durante un’intervista ad Hollywood Reporter. La domanda verteva sul video girato con Mick Jagger nel 1985, partecipazione che appunto ha lanciata la Chong in un ruolo di primo piano nel film con Schwarzenegger. E la risposta, a scanso di equivoci, è stata: “Abbiamo avuto più di un rapporto sessuale, la prima volta io avevo quindici anni”. Calcolatrice alla mano, siamo nel 1976/77. “Non mi ha mai chiesto quanti anni avessi e non gliel’ho mai detto. Lui non ha fatto niente di male. Non ha fatto nulla che io non volessi. Erano gli anni ’70, un’era diversa. Non ero una vittima. Non voglio che si metta nei guai per questo. Non è stato traumatizzante. ... ilfattoquotidiano

