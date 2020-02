VIDEO Djokovic-Thiem, che scambio! La Finale degli Australian Open 2020 si decide al quinto set (Di domenica 2 febbraio 2020) La Finale degli Australian Open 2020 tra Novak Djokovic e Dominic Thiem si decide al quinto set. Il serbo, vittorioso nel quarto parziale con il punteggio di 6-3, ha recuperato lo svantaggio e ora entrambi si giocano il tutto per tutto nell’ultima frazione. Di seguito il VIDEO di uno degli interminabili scambi della quarta frazione: VIDEO Djokovic-Thiem, che scambio! la Finale degli Australian Open 2020 si decide al quinto set CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

