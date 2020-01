Repubblica: il Napoli aveva fatto pressing per Vlahovic (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’edizione di Firenze della Repubblica parla della parabola di Dusan Vlahovic che ha segnato un grande gol al Napoli. Proprio il club azzurro aveva provato a portarlo via alla Fiorentina, ma la società ha alzato un muro Il ragazzo di Belgrado di strada ne ha fatta in queste ultime due stagioni. Da promessa a bomber della formazione Primavera e infine attaccante capace di scalare le gerarchie e far strabuzzare gli occhi ad addetti ai lavori e dirigenti di mezza Europa. Chiedetelo al Napoli, che dopo aver visto loro malgrado Vlahovic segnare la rete del definitivo 2-0 al San Paolo, hanno provato a fare pressing sulla Fiorentina e sul procuratore del giocatore nelle ultime ore trovando di fatto un muro invalicabile. Vlahovic non si tocca. L'articolo Repubblica: il Napoli aveva fatto pressing per Vlahovic ilNapolista. ilnapolista

repubblica : Coronavirus, caso sospetto a Napoli: 28enne in isolamento al Cotugno, esclusa la normale influenza - repubblica : Coronavirus, caso sospetto a Napoli: una 28enne ricoverata all'ospedale Cotugno [aggiornamento delle 10:27] - rep_napoli : Napoli, prezzi alle stelle per la sfida con il Barcellona: la curva costa 70 euro [aggiornamento delle 14:20] -