Sinisa Mihajlovic ricoverato in ospedale per terapia antivirale: le sue condizioni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il tecnico serbo Sinisa Mihajlovic è stato di nuovo ricoverato in ospedale presso l’Istituto di Ematologia ‘Seràgnoli’. Una nota del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, infatti, rivela che il coach del Bologna si deve sottoporre a una terapia antivirale. L’intervento potrebbe essere legato alla donazione del midollo osseo. Tuttavia, il ricovero potrebbe durare meno dei precedenti secondo quanto riferiscono i medici. Sinisa Mihajlovic ricoverato in ospedale Il Policlinico Sant’Orsola ha riportato un comunicato sul sito del club bolognese: “Il signor Mihajlovic è stato ricoverato questa mattina all’Istituto di Ematologia Seràgnoli per essere sottoposto ad una terapia antivirale che può rendersi necessaria, come nel caso in oggetto, dopo il trapianto di midollo osseo da donatore”. notizie

