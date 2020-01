Zaniolo da Papa Francesco al derby: “Sfondiamoli” (Di domenica 26 gennaio 2020) Nicolò Zaniolo è il grande assente del derby Roma-Lazio. Il centrocampista finito ko a causa di un grave infortunio e già alle prese con il lungo percorso di recupero, ha voluto incitare i suoi compagni sui social. Il classe 1999 che nelle ultime ore è stato oggetto anche di striscioni beceri da parte dei tifosi biancocelesti, ha postato una foto relativa al confronto dell'andata accompagnata da una sola parola ""Sfondiamoli!". Il tutto poco dopo l'incontro con Papa Francesco a San Pietro, con tanto di speciale Bibbia ricevuta in regalo dal Pontefice. fanpage

