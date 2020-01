Terremoto M 6.8 in Turchia: una mamma e la figlia di 2 anni estratte vive 28 ore dopo la scossa (Di domenica 26 gennaio 2020) Miracolo dopo il Terremoto in Turchi, tra le macerie di un palazzo crollato sono state trovate una mamma e la figlia di 2 anni ancora in vita In tanti parlano già di un vero miracolo. È accaduto a 28 ore dal tremendo sisma di magnitudo 6.8 che ha colpito la Turchia, provocando il crollo di … L'articolo Terremoto M 6.8 in Turchia: una mamma e la figlia di 2 anni estratte vive 28 ore dopo la scossa NewNotizie.it. newnotizie

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime del #terremoto in #Turchia: - SkyTG24 : #Terremoto di magnitudo 6.8 in #Turchia: almeno 20 morti. Edifici distrutti. FOTO - Avvenire_Nei : #Terremoto devasta l'Anatolia, decine le vittime -