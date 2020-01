Lascia “congelare” il figlio in garage: poliziotto accusato di omicidio (Di sabato 25 gennaio 2020) Michael Valva, un poliziotto di 40 anni, è stato accusato di omicidio dopo che il figlio autistico di 8 anni è morto congelato in garage. Un agente di polizia e la sua compagna sono stati accusati dell’omicidio del figlio autistico di 8 anni. Il piccolo è morto congelato in un garage senza riscaldamento. Michael Valva, … L'articolo Lascia “congelare” il figlio in garage: poliziotto accusato di omicidio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

