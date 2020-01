Lady Gaga, spunta il nuovo singolo: parla la cantante (Di sabato 25 gennaio 2020) Lady Gaga: circola in rete il pezzo Stupid Love. Alle domande se il leak sia vero, la popstar americana risponde con sarcasmo Ovunque la metti, Lady Gaga fa sempre bella figura e ne esce vincitrice. Sul valore della pop star americana (ma con origine italiane) è praticamente impossibile obiettare: troppo talentuosa e troppo carismatica per negarne il talento. Conclusi gli impegni cinematografici, reduce da un debutto folgorante come protagonista assieme a Bradley Cooper in A Star is Born, l’amatissima, quasi venerata, interprete riscopre il sentimento provato nei riguardi della musica, il suo primo e più grande amore. Da oltre un decennio Lady Gaga domina le scene e, in tutti questi anni dove sono venute fuori tante talentuose artiste, ha mantenuto inalterato lo status meritatamente raggiunto. Non basterebbero due mani per contare le strepitose hit lanciate e presto farà forse ancora il ... kontrokultura

