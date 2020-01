Coronavirus, nuovo allarme degli esperti: “Può essere asintomatico” (Di sabato 25 gennaio 2020) Secondo uno studio di The Lancet, il Coronavirus può essere asintomatico. In questo caso sarebbe più difficile effettuare controlli. Mentre in mezzo mondo le autorità sanitarie sono al lavoro per cercare di contenere la diffusione dell’epidemia di Coronavirus, che ha già fatto registrare circa 1.400 casi di contagio e oltre 41 decessi, dalla prestigiosa rivista … L'articolo Coronavirus, nuovo allarme degli esperti: “Può essere asintomatico” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

