Polizia e scuole insieme con il concorso “PretenDiamo legalità”

Avellino – Nell'ambito delle iniziative volte alla prevenzione dei reati e alla promozione della cultura della legalità il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, d'intesa con il MIUR, ha indetto la Terza Edizione del concorso progetto: "PretenDiamo legalità" per l'anno scolastico 2019/2020 diretto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il progetto prevede una prima fase a carattere informativo, con l'impiego di funzionari ed operatori di Polizia in un "tour illustrativo" presso le scuole che hanno aderito all'iniziativa. L'obiettivo è quello di stimolare la riflessione egli studenti sull'importanza della legalità. Quest'anno il tema del concorso è: "L'amicizia è una cosa vera/seria" proprio per sensibilizzare i giovani ai sani valori della vita, ...

