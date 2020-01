Di Maio lascia la guida M5S, stoccata a Di Battista: “C’è chi esce dalle retrovie solo per pugnalare alle spalle” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Di Maio lascia la guida M5S, stoccata a Di Battista: “C’è chi esce dalle retrovie solo per pugnalare alle spalle” “Nessuna forza politica è mai stata sconfitta dall’esterno. I peggiori nemici sono quelli che al nostro interno lavorano non per il gruppo, ma per la loro visibilità”. Nel discorso in cui ha ufficializzato le sue dimissioni da capo politico M5S, Luigi Di Maio è stato molto duro nei confronti di chi, negli ultimi mesi, ha attaccato la sua leadership con continue critiche. Di Maio se la prende con i cosidetti “dissidenti“, chi ha abbandonato il Movimento per passare al Misto. “Chiedo almeno un po’ di pudore”, dice il leader, che cita i candidati nei collegi uninominali, “quindi calati dall’alto”, che dopo essere stati eletti dicono “che le regole non vanno calate dall’alto”. Oppure chi ... tpi

agorarai : Di Maio e le possibili dimissioni da capo politico: 'immagine di viltà, lascia in braghe di tela il suo movimento'… - SkyTG24 : ?? #DiMaio lascia la leadership del M5s ??? Si è chiusa un'era, ho portato a termine il mio compito' ?? La cronaca de… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Gennaio: Di Maio attacca e lascia: il M5S o cambia o muore -