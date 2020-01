Giulia De Lellis festeggia il suo 24esimo compleanno come Alice nel Paese delle Meraviglie

Anticipazioni Verissimo : Giulia De Lellis ospite sabato 25 Gennaio : Giulia De Lellis ospite a Verissimo sabato prossimo: l’annuncio di Silvia Toffanin E’ da poco terminata una nuova puntata di Verissimo. Tanti gli ospiti che ha intervistato oggi Silvia Toffanin, tra i quali anche Sinisa Mihajlovic. Proprio la lunga intervista a quest’ultimo ha commosso un po’ tutti gli spettatori a casa. Difatti per la prima volta l’allenatore del Bologna ha parlato della sua malattia e del suo ...

Giulia De Lellis senza fiato | Fuga dall’Italia senza Andrea Iannone : Giulia De Lellis senza fiato. Nuovo viaggio per l’influencer in Fuga dall’Italia ma senza Andrea Iannone? Sono giorni frenetici per Giulia De Lellis che in questi giorni è davvero impegnata su più fronti lavorativi. L’influencer ha deciso di lasciare Verona per trasferirsi in Svizzera insieme al compagno Andrea Iannone, base operativa dalla quale si muove […] L'articolo Giulia De Lellis senza fiato | Fuga ...

Giulia De Lellis assente da Instagram : fan preoccupati - svelato il motivo : Questo articolo Giulia De Lellis assente da Instagram: fan preoccupati, svelato il motivo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia De Lellis dopo la festa di compleanno a sorpresa organizzata dal suo fidanzato Andrea Iannone è scomparsa da Instagram: svelato il motivo. I fan si sono subito preoccupati parecchio per l’assenza di Giulia De Lellis da Instagram. La giovanissima influencer, infatti, dopo la ...

Giulia De Lellis si è persa | Ex di Uomini e Donne sopraffatta dal successo : Giulia De Lellis si è persa, troppi cambiamenti per l’influencer hanno fatto sì che la giovane perdesse la bussola in vista del suo futuro? Ecco che succede. Tutto sembrerebbe procedere nel migliore dei modo per Giulia De Lellis che è tornata a sorridere al fianco di Andrea Iannone. L’influencer ha da poco festeggiato i 24 […] L'articolo Giulia De Lellis si è persa | Ex di Uomini e Donne sopraffatta dal successo proviene da ...

La dolce dedica d’amore di Andrea Iannone a Giulia De Lellis per il suo compleanno : Andrea Iannone e la dedica a Giulia De Lellis per il suo compleanno Andrea Iannone ha scritto una dolce dedica d’amore alla fidanzata Giulia De Lellis per il suo compleanno. L’influencer romana ha compiuto 24 anni il 15 gennaio e il pilota di MotoGp, dopo averle organizzato una festa a sorpresa a Milano, ha pubblicato una foto corredata da un messaggio su Instagram. “Come passa in fretta il tempo – scrive Andrea Iannone ...

Elena Morali confessa : "Altro che Ferragni - se rinasco voglio essere Giulia De Lellis" - : Novella Toloni La Morali è apparsa sui social per commentare il party di compleanno dell'influencer romana senza nascondere "l'invidia" provata per i regali ricevuti dalla De Lellis Anche i personaggi famosi provano "invidia" tra loro. Il "mito" dell'influencer bella, famosa e ricercata dai brand di mezzo mondo e ricoperta di regali offerti dagli sponsor fa gola un po' a tutte, anche a chi in televisione è già notoriamente ...

Giulia De Lellis - festa a sorpresa per i suoi 24 anni : Questo articolo Giulia De Lellis, festa a sorpresa per i suoi 24 anni è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia De Lellis ha compiuto 24 anni. E per l’influencer è arrivato una festa a sorpresa per il suo compleanno, organizzata dal suo fidanzato. Ieri è stato un giorno speciale per Giulia De Lellis. La nota influencer infatti ha compiuto 24 anni. E a farle una gradita sorpresa è stato proprio il suo ...

Giulia De Lellis compie 24 anni : «Buon compleanno a me» : Giulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisGiulia De Lellis Alla mia età. Giulia De Lellis festeggia il traguardo dei 24 anni con le parole di Tiziano Ferro: «Che la vita ti riservi ciò che serve spero/che piangerai per cose brutte e cose belle spero/Senza rancore e che le tue paure siano pure/ E l’allegria mancata poi diventi amore». Nata il 15 gennaio, influencer da 4 ...

