Alex Belli: moglie, Delia, figli, capelli (Di domenica 19 gennaio 2020) Attore reso noto dalla soap opera Centovetrine nel ruolo di Jacopo Castelli, Alex Belli è diventato uno dei personaggi tv più ricercati dai reality show di casa nostra. Conosciamolo meglio.Nato a Parma come Alessandro GaBelli il 22 dicembre 1982 come il primo di quattro figli maschi in una famiglia che gestisce un allevamento di cavalli, inizia da giovanissimo a sfilare per Armani, per poi diventare attore su consiglio di Fioretta Mari, la celebre insegnante di recitazione di Amici quando nel talent show di Maria De Filippi era presente questa disciplina.Alex Belli: moglie, Delia, figli, capelli 19 gennaio 2020 11:40. Leggi la notizia su blogo

gossipblogit : Alex Belli: moglie, Delia, figli, capelli - effebaz75 : Ci vediamo domani a LIVE NON È LA D'URSO il ken umano è diventato donna Favoloso è scomparso Alex Belli #CePostaPerTe - GrottiAmanda : @Alex_Walker0I Concordo, molto belli i capi ma non mi piacciono in sfilata... Dior piace molto anche a me e devo di… -