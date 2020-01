"Richard Jewell", Eastwood torna a riflettere sul senso di giustizia - (Di sabato 18 gennaio 2020) Serena Nannelli La storia vera dietro l’attacco terroristico alle Olimpiadi di Atlanta del 1996, raccontata in un film asciutto e bellissimo L'inossidabile Clint Eastwood dà alle sale un'altra perla di cinema, "Richard Jewell". Nel suo nuovo film il regista prende spunto ancora una volta dalla cronaca, come fatto per le sue ultime opere, e torna a raccontare di persone comuni che, in circostanze difficili, hanno compiuto azioni eroiche ed esemplari. Richard Jewell (Paul Walter Hauser) è un trentaquattrenne sovrappeso che sogna di entrare in Polizia. In realtà fa la guardia di sicurezza, ma prende talmente sul serio il proprio lavoro da ritenersi già un tutore della legge. Nell’estate del 1996, ad Atlanta, durante le Olimpiadi, è di turno al Centennial Olympic Park quando individua uno zaino sospetto. Ligio al protocollo, lo segnala alle autorità e riesce a sventare almeno in ... Leggi la notizia su ilgiornale

