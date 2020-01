Le tendenze della moda uomo dell'autunno-inverno 2020-2021 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Chiuso il sipario su Milano ora è la volta delle sfilate di Parigi per dettare le tendenze più fighe del prossimo autunno-inverno 20/21. Un esercizio di analisi fashionista ancora più importante del solito, visto che quelle in passerella in questi giorni sono le prime proposte moda del decennio che si apre e quindi ne segnano la rotta estetica. Quelle meneghine sono state all'insegna dell'uomo ben vestito, della riscoperta dell'artigianalità e dell'attenzione all'ambiente, senza iperboli inutili e baracconate sensazionalistiche. Meno capi ipertecnici e più tessuti naturali, tinte materiche e piene, tanti capispalla e penuria di felponi. Anche se è ancora presto per delineare le tendenze definitive, ecco quelle che ci hanno colpito di più degli show appena conclusi. Disegni onirici Le fantasie si contrappongono con forza alle ... Leggi la notizia su gqitalia

gft_it : #NRF20 is a wrap. Check out Giovanni's takeaways: Giovanni Scarzella ci porta a New York alla fiera della National… - icos_spa : Con contributi provenienti dal #Gartner Identity & Access Management Summit dello scorso dicembre, il webinar… - Th_Dm4570 : Friendly Reminder che Dante era un conservatore della madonna dalle tendenze antipopolari. -