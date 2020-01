Capitano Ultimo | revoca della scorta confermata | respinto il ricorso

Il Tar del Lazio dà ragione al Viminale. Il Capitano Ultimo non ha più bisogno di una scorta. “Da oggi colpirmi sarà più facile per tutti” : Il Tar del Lazio, con un’ordinanza, ha respinto la richiesta con la quale il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, l’ufficiale dell’Arma, meglio noto come Capitano Ultimo, che 27 anni fa arrestò il boss Totò Riina, chiedeva di sospendere il provvedimento con cui il ministero dell’Interno gli aveva revocato la scorta. I giudici amministrativi hanno rilevato che “il provvedimento impugnato è stato adottato ...

