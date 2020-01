Tolo Tolo: Checco Zalone domina ancora il box office italiano con 41 milioni totali (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tolo Tolo di Checco Zalone continua a mietere incassi e rimane in testa al box office italiano, mentre si avvia a diventare il quinto incasso italiano di sempre. Per la seconda settimana consecutiva, Checco Zalone è il re incontrastato del box office italiano con il suo Tolo Tolo, che è arrivato a incassare altri 5,2 milioni di euro, per un totale di 41 milioni totali complessivi. Nonostante le polemiche scatenate da Tolo Tolo, il film di Zalone continua a catturare il pubblico italiano che si sta riversando nei cinema per vedere la commedia dell'attore pugliese. Qui trovate la nostra recensione di Tolo Tolo, a cui mancano due milioni e mezzo di incasso per diventare il quinto incasso italiano di sempre. Checco Zalone: da Zelig a Tolo Tolo la ... Leggi la notizia su movieplayer

