PES 2020: il team eSport della Juventus è inarrestabile e surclassa lo Schalke 04 (Di lunedì 13 gennaio 2020) La classifica del campionato eFootball.Pro di PES 2020, al termine degli incontri della seconda giornata, vede il Monaco momentaneamente in testa. La compagine monegasca, grazie alle prodezze dei cyberatleti Lotfi, Usmakabyle e Kilzyou è riuscita a imporsi, non senza qualche difficoltà, sul Boavista.Nel primo match della giornata disputatosi tra Arsenal e Manchester United (1-0 / 0-1) sono stati realizzati solo due gol. Alex Grd ha deciso il risultato della partita di andata per i Red Devils, una prodezza di OSTRYBUCH (che già si era distinto per aver segnato il gol più spettacolare della prima giornata) ha permesso all'Arsenal di imporsi nella partita di ritorno.La sfida tra Bayern Monaco e Barcellona, in cui Alex Alguacil ha affrontato la sua ex squadra, si è rivelata molto spettacolare. I blaugrana hanno segnato per primi ma sono stati raggiunti e poi superati dalla squadra bavarese. ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : il team eSport della #Juventus inarrestabile al torneo - italia_esports : RT @TGMesports: Seconda settimana delle @eFootballPro di PES 2020 con prma vittoria della @juventusfc… - JuventusFansID1 : RT @TGMesports: Seconda settimana delle @eFootballPro di PES 2020 con prma vittoria della @juventusfc -