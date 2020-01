Gli attori italiani più popolari degli ultimi 10 anni (Di sabato 11 gennaio 2020) Il cinema italiano è da sempre uno dei più apprezzati al mondo e negli ultimi anni ha continuato a produrre pellicole di altissima qualità artistica, confermando il successo di attori già conosciuti al grande pubblico o scoprendo nuovi e giovani talenti. Vi presentiamo alcuni degli attori italiani più famosi degli ultimi 10 anni! Venite a conoscerli con noi! Pierfrancesco Favino Nato a Roma il 24 agosto del 1969, Pierfrancesco Favino rientra a pieno titolo tra gli attori più acclamati degli ultimi anni! Ha all’attivo ben oltre 50 film ed è uno dei pochi attori italiani ad essere apprezzatissimo e ricercato anche ad Hollywood. Nella sua brillante carriera, tra mille altri riconoscimenti, ha ricevuto due David di Donatello, tre Nastri d’Argento, due Ciak d’oro. Indimenticabile anche nelle sue performance da showman e presentatore televisivo! Luca Marinelli Anche lui ... herbeauty.co

Margher41165543 : RT @_lapoftherog: Io quando mi prendo le crush per gli attori e poi provo a farmele passare senza successo - findyoun : + armie ha detto che secondo lui gli attori dovrebbero prima un po' crescere SILENZIO ESISTONO I TRUCCHI - pbrambilla : RT @FoodPolicyMi: La Relatrice Speciale ONU per il diritto all'alimentazione @HilalElver sarà a #Milano per conoscere le azioni della Food… -