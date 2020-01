Cagliari-Milan in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (11 gennaio) (Di sabato 11 gennaio 2020) Nuova giornata di gare nella Serie A di calcio 2019/2020, che nel ricco piatto di oggi vedrà disputarsi anche il match in trasferta del Milan, impegnato alla Sardegna Arena contro il Cagliari dello spauracchio Radja Nainggolan, tornato ad alti livelli proprio nella città isolana, mentre i rossoneri dovranno tornare a vincere, dopo lo scialbo 0-0 contro la Sampdoria. La sfida si svolgerà dunque quest’oggi, sabato 11 gennaio 2020, alle ore 15, presso la Sardegna Arena della città isolana, probabilmente segnerà il debutto da titolare per Zlatan Ibrahimovic, e sarà visibile in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport, precisamente sul canale 251, ma anche in streaming, sulla piattaforma Sky Go. Il programma della partita: Serie A calcio 2020 Sabato 11 gennaio 2020 Ore 15 Cagliari-Milan Sky Sport 251, Sky Go Le probabili formazioni: Cagliari (4-3-1-2): Olsen, Pellegrini, Cacciatore, ... Leggi la notizia su oasport

