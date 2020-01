L’acqua su Marte potrebbe sparire prima del previsto (Di venerdì 10 gennaio 2020) (foto: Detlev van Ravenswaay via Getty Images) In passato c’era acqua liquida sulla superficie di Marte. Oggi c’è solo ghiaccio e una piccola quantità di vapore acqueo nell’atmosfera. Questo vapore acqueo sta però sparendo e forse più rapidamente di quanto pensavamo. Lo afferma uno studio internazionale, finanziato dall’Agenzia spaziale europea (Esa) e dalla russa Roscosmos. Gli autori, coordinati dallo Space Research Institute dell’Accademia delle scienze russa, hanno evidenziato che nell’alta atmosfera marziana, in alcuni periodi, c’è una quantità di vapore acqueo maggiore di quella prevista. E le molecole d’acqua, che in questi strati superiori dell’atmosfera vengono scisse dai raggi Uv, potrebbero sfuggire più rapidamente nello spazio, abbandonando il pianeta rosso. I risultati, pubblicati su Science, spiegano cosa domina questo ... Leggi la notizia su wired

