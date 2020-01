19enne ha un arresto cardiaco ma l’ambulanza arriva dopo un’ora: una tragedia avvenuta per carenza di mezzi (Di domenica 5 gennaio 2020) Un’attesa di “circa un’ora” prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118, chiamata dai familiari di una ragazza di San Giorgio a Cremano di 19 anni colpita da arresto cardiaco improvviso che ne ha determinato la morte. A denunciare l’accaduto è lo stesso presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118 (Sis 118) Mario Balzanelli, sottolineando come “proprio la carenza di mezzi sul territorio sia la causa di questo episodio“, segno dell’urgenza “ormai improcrastinabile” di una riforma del Sistema del 118 in Italia. L’ambulanza, spiega Balzanelli, “è arrivata dopo circa un’ora, come affermato dai familiari, intorno alle 11.30 del 4 gennaio, invece che nell’arco di pochi minuti, non certo a causa di una direzione inadeguata del sistema o di un disimpegno da parte degli operatori, che danno ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

