Atp Cup 2020, quanti punti assegna per il ranking. Evento che vale quasi un Masters1000! Il regolamento (Di giovedì 2 gennaio 2020) Inizierà domani, venerdì 3 gennaio, l’ATP Cup 2020 di tennis e subito scenderà in campo l’Italia, opposta alla Russia nella prima tornata del Gruppo D. Il torneo assegnerà però un numero di punti validi per il ranking ATP superiore anche rispetto alla Coppa Davis, per un massimo di 750 per il singolare e di 250 per il doppio. L’assegnazione dei punti varierà, e qui sta la particolarità e la differenza con tutti gli altri tornei ATP, in base al ranking dei tennisti in campo: vi sono infatti differenze sostanziali a seconda sia della classifica del tennista vincitore, sia, soprattutto, in base alla posizione dell’atleta battuto. DI seguito le tabelle con tutti i punti assegnati per il ranking ATP Singolare (per tennisti dal numero 1 al numero 300 ATP) ranking dell’avversario 1-10 11-25 26-50 51-100 101+ Finale 250 200 150 75 50 Vittoria in ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Atp Cup 2020, quanti punti assegna per il ranking. Evento che vale quasi un Masters1000! Il regolamento - TennisActu : ATP Cup : L'armada russe commence par la squadra azzura #ATPCup #TeamRussia #TeamItaly #Medvedev #Fognini - Fprime86 : RT @tennisitaly: Atp Cup al via, Djokovic chiede la fusione con la Davis -