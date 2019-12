Boris Johnson festeggia la vittoria delle elezioni in una villa di lusso ai Caraibi. Ma a scrocco (Di lunedì 30 dicembre 2019) Boris Johnson festeggia la vittoria in una villa da sogno ai Caraibi Boris Johnson passerà il Capodanno a scrocco in una villa da favola (20mila sterline a settimana) a Mustique, nei Caraibi. L’alloggio glielo ha prestato, gratis, un rampollo della dinastia Bismarck, suo ex-compagno di studi a Oxford. Vacanze “a scrocco” Per il viaggio, che deve pagare di tasca sua, il premier ha scelto il low cost. Secondo il tabloid Mail on Sunday, “due biglietti in classe economica, uno per sé, l’altro per la fidanzata Carrie Symonds, su un volo della British Airways per St. Lucia, da dove poi si raggiunge Mustique in barca o con piccoli aerei privati. Il premier ha speso così soltanto 1.300 sterline, per due persone andata e ritorno, circa 1.500 euro, oltre a una scorta ridotta al minimo. Se avesse viaggiato su un aereo di Stato, con seguito più numeroso, il costo sulle finanze ... Leggi la notizia su tpi

Fontana3Lorenzo : Boris Johnson non ha paura di esprimere la propria vicinanza ai Cristiani perseguitati. In Europa, in molti, non ha… - borghi_claudio : Mi hanno regalato un dolce Boris Johnson - Monti da Formigli ?? - antoguerrera : Boris Johnson che recita l’Iliade in greco antico, a memoria. Vecchio video di quando era sindaco per farvi capire… -