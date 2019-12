Piero Chiambretti #CR4 | Platinette | “Pubblico stanco di liti e scandali”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 26 dicembre 2019)dice la sua su– La Repubblica delle Donne La televisione è in crisi da molti anni, non riesce a reinventarsi, e chi ha ormai raggiunto l’apice del successo si siede sugli allori senza più tentare alcuna rivoluzione. Basti pensare che ci sono ancora molte persone che, con fare nostalgico, ripensa al grande varietà, chiedendone a gran voce il ritorno; peccato che gli artisti di una volta, ora come ora, non ci sono.con il suo– La Repubblica delle Donne offre uno spaccato di televisione goliardico dovee scandali sono all’ordine del giorno. Nella rubrica tenuta su DiPiù Tv(Mauro Coruzzi) dice la sua sul programma: “E’ la ripetizione di un panorama televisivo che si incarta su se stesso. I risultati sono tutt’altro che lusinghieri, non si arriva a novecentomila ...

