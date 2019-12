“Arresto” Ragazze investite a Roma | potrebbe succedere a Pietro Genovese

(Di martedì 24 dicembre 2019) In un secondo, all’improvviso, la vita diè cambiata. Distrutta. Così quella della sua famiglia. Per non parlare di quanto è cambiata la vita delle famiglie di Gaia e Camilla, le16enni travolte dal suv dimentre attraversavano la strada a Corso Francia. Ora il giovane, come riporta il Messaggero, rischia l’arresto. Oltre ad avere un tasso alcolemico tre volte superiore a quello consentito, sarebbe risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti (cocaina). I medici però dovranno fare accertamenti perché non è detto che le droghe siano state assunte proprio quella notte. Sarà la procura dia scegliere se disporre gli arresti domiciliari o la custodia cautelare in carcere per il figlio di Paolo, che la notte tra il 21 e il 22 dicembre, ha travolto Gaia Von Freymann e Camillagnoli. Le due, stando ai risultati ...

