Roma | due 16enni travolte e uccise da un’auto su Ponte Milvio

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tragedia nella notte a, dove due ragazze giovanissime sono morte a seguito di un terribile incidente stradale. Le due sono stateda; l’autista si trova ora presso la municipale.daIl dramma si è consumato nel cuore della movida della capitale, nei pressi di. Le due giovani sono statementre attraversavano le strisce su corso Francia. Ad investirle un ragazzo di 20 anni che ora si trova in custodia presso la polizia municipale, dove si sta sottoponendo ai test. Al momento la dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti, ad influire probabilmente la strada era bagnata e scivolosa. Il 20enne si è immediatamente fermato a soccorrerle ma, quando sono arrivati gli operatori del 118, per loro non c’è stato più nulla da fare. L'articolo: dueda un’auto su...

