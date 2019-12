Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Una classifica dei 10di sempre, da Crudelia DeMon a Ursula, da Malefica a Scar de Il re leone. Sguardi pungenti, sorrisi beffardi, voci suadenti, e poi quell'apparente calma pronta a scatenarsi in bufera, quelle risate gelide e rabbiose, le menzogne, la sete di potere e ricchezze, i piani malefici messi in pratica da sgherri tremanti di paura. Quante volte guardando un classicoda bambini non ci siamo ritrovati affascinati ed insieme impauriti da questi villain? Daideiattorno ai quali bene o male ruotava un iter narrativo altrimenti monco, spezzato, senza senso? Fernando Savater a suo tempo scrisse che una storia senza cattivo, è come un hamburger senza patatine fritte. Ed è vero. Il ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Disney, i 10 migliori cattivi dei cartoon - yillenhoolahhay : RT @RealSpiddoMan: Guardatevi Atlantis, uno dei migliori film d’animazione di sempre (e probabilmente l’unico che merita effettivamente un… - MsPeggy_Carter : Ho visto spider man into the spider verse ed è bellissimo, animazione pazzesca e poi c'è Kingpin ?? (Disney/Netflix… -