Lo scontro sul clima scuote l’Europa | il blocco di Visegrad contro Bruxelles

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 14 dicembre 2019) La voce di Greta Thunberg non ha fatto breccia in tutti i cuori d’Europa. Mentre l’Ue è riuscita a raggiungere un accordo sulal termine di una discussione lunghissima ed estenuante, fissando al 2050 il raggiungimento dell’obiettivo della neutralitàtica dell’Unione, la Polonia ha deciso di defilarsi per continuare sulla propria strada. Varsavia ha alzato un muro insormontabile con gli altri 26 Paesi, che hanno invece sottoscritto l’intesa. Il perché di un comportamento simile arriva dal premier polacco, Mateusz Morawiecki, il quale ha sottolineato che l’obiettivo prefissato dall’Europa è troppo ambizioso e costoso per uno Stato come la Polonia che ancora oggi continua ad affidarsi ai combustibili fossili. Il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, si è detta soddisfatta per il grande sostegno ricevuto dalla quasi totalità dei Paesi membri al suo Green ...

acspezia : ?????? #VeneziaSpezia #VENSPE (0-0) 14' Min. scontro durissimo sul limite dell'area tra Scuffet e Di Mariano, con i… - UnioneSarda : #BancaPopolarediBari, #Conte: 'Non tuteleremo nessun banchiere' - 06Toma : Banca Popolare di Bari, scontro al Governo. Iv non partecipa al Cdm, veto del M5s sul decreto -