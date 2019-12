Usa, impeachment: voto slitta di 15 ore

Rinvio a sorpresa delsugli articoli per l'di Trump. Dopo maratona durata quasi 15 ore,la Comm.ne Giustizia della Camera ha deciso di riaggiornarsi tra poche ore,alle ore 10 a Washington (le 16 in Italia), quando si dovrebbe finalmente passare alla votazione sui due articoli in cui sono contenute le accuse al presidente: abuso di potere e ostruzione al Congresso. La decisione è stata presa di fronte all'ostruzionismo dei repubblicani che per l'intera giornata hanno presentato diversi emendamenti, sempre bocciati.(Di venerdì 13 dicembre 2019)