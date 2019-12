PAGELLE Roma Wolfsberger | Dzeko una certezza | Perotti assist e gol VOTI

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 6ª giornata della Europa League 2019/20:Ledei protagonisti del match tra, valido per valido per la 6ª giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/2020. TOP:FLOP: Florenzi(4-2-3-1): Mirante 6.5 (61’ Pau Lopez 6); Florenzi 4.5, Fazio 6, Mancini 6.5, Spinazzola 6; Diawara 6.5, Veretout 6.5; Under 5.5 (65’ Pellegrini 6), Mkhitaryan 6,7 (66’ Zaniolo 6.5);7. All. Fonseca 6.(4-3-1-2): Kofler 5.5; Novak 5.5, Sollbauer 5.5, Rnic 6, Schmitz 5.5; Schmid 5.5, Sprangler 6, Wernitznig 6 (75′ Schofl sv) ; Liendl 5.5; Weissman 7 (90′ Hodzic sv), Niagbo 6.5. All Sahli 6. Leggi su Calcionews24.com

