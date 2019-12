Impresa Atalanta in Champions League | tutta la gioia degli ‘eroi’ nerazzurri

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “E’ un’incredibile non ci sono parole. Una emozione unica, qualcosa che rimarrà nella storia del calcio e della società. Penso che ognuno di noi ricorderà per sempre questa notte”. Sono le dichiarazioni del ‘Papu’ Gomez dopo la grande vittoria per 3-0 dell’in casa dello Shakhtar Donetsk, la squadra di Gasperini ha staccato il pass per gli ottavi di finale.. “Commozione? Veniamo tutti dal basso, nessuno è una figura straordinaria. Qui è tutto figlio del lavoro e del sacrificio. Sappiamo quanto abbiamo lottato per meritarci questo”, conclude il capitano dei bergamaschi ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo vissuto tanti giorni belli a Bergamo gia’ lo scorso anno, ma oggi e’ davvero bello perche’ alla prima volta inriusciamo a superare il girone, ed era difficilissimo dopo ...

OptaPaolo : 1 - In Champions League l' #Atalanta è la prima squadra a passare alla fase a eliminazione diretta dopo aver perso… - Eurosport_IT : IMPRESA STORICA DELLA DEA! ???? L'Atalanta con i gol di Castagne, Pasalic e Gosens batte per 3-0 lo Shakhtar Donets… - mauro_suma : L'Atalanta si batte sempre e non parte mai battuta. Una bella impresa sportiva italiana. Brava Bergamo e brava @Atalanta_BC -