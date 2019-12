Sondaggio Ixé | tonfo della Lega | cala anche Fratelli d’Italia Cresce il M5S

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dopo il picco record registrato la scorsa settimana,d’Italia scende sotto l’11%. Stando all’ultimoIxé diffuso da Cartabianca su Raitre, perde terrenolache passa dal 31,2 al 30,6%. Quasi invariate le intenzioni di voto per il Partito democratico che guadagna uno 0,1%. A salire nelle intenzioni di voto è invece il M5s, in crescita dal 15,9 al 16,3%. GuadagnaForza Italia che prende 0,2 punti percentuali in più rispetto all’ultimo rilevamento.invece Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi, salito sopra il 3,5, scende ora al 3,3%. Dalè emersoquanta fiducia hanno gli italiani nella classe politica. Al primo posto c’è il premier Giuseppe Conte che con il 41% è il politico in cui i cittadini ripongono più fiducia. Al secondo e terzo posto troviamo Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ...

