Russia esclusa dalle Olimpiadi per quattro anni | le motivazioni

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’agenzia mondiale antidoping ha deciso questa mattina l’esclusione dellaper i prossimi 4. A dare la comunicazione è stata la portavoce al termine del Comitato Esecutivo a Losanna. I russi non potranno quindi essere presenti ai giochi olimpici di Tokyo nel 2020 e a Pechino nel 2022 a seguito della condanna per recidiva nel falsificare i dati dei controlli antidoping degli atleti e potrà presentare appello al Tribunale per lo Sport che avrà l’ultima parola. A seguito della condanna, lanon solo non potrà partecipare, ma non potrà nemmeno ospitare nè candidarsi per l’organizzazione di grandi eventi sportivi.: i motivi Alla base della decisione dell’agenzia mondiale ci sono delle irregolarità in relazione ai controlli antidoping degli atleti tesserati. L’esecutivo ha sposato la ...

