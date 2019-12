Marani Sky | “Se c’è un momento giusto per l’uscita di scena di Ancelotti è questo”

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Se c’è unper l’uscita diè questo. Questa a sentor di logica potrebbe essere stata la penultima conferenza stampa di”. Matteoanalizza nello studio di Sky Sport 24 le parole di Carloin conferenza stampa prima della gara di Champions con il Genk. E ci legge un addio prossimo venturo: “E’ vero che nella seconda parte della conferenza ha parlato con qualche verbo al futuro – dice– ma nella prima ne ha usato poco poco, di futuro. Ha detto ‘pensiamo a oggi’, ‘pensiamo a questa partita’. Al presente. ‘Vediamo la partita di domani, vediamo alla fine di quella cosa esce come risultato’. ‘Non voglio che i giocatori giochino per me’, perché quello sarebbe il manifesto della totale fragilità di. Quando i giocatori giocano per ...

