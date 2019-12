Laura Torrisi a Bali per il compleanno | le foto

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019), ex gieffina nonché ex compagna di Leonardo Pieraccioni, ha deciso di festeggiare un importate evento della sua vita nella magnifica cornice dell’isola di. La nota attrice, nonché mamma di Martina, si è di fatto regalata una vacanza paradisiaca per i suoi primi 40 anni, condividendo sui social gli istanti del viaggio.Torrisa, vacanza paradisiaca Dai tempi del Grande Fratello ne è corsa di acqua sotto i ponti, maè sempre rimasta una persona piuttosto semplice e a tratti persino timida. Raggiunto dunque il famigerato traguardo degli “anta” il 7 dicembre 2019, l’ex concorrente di Amici Celebrities sta passando la sua vacanza da sogno completamente da sola, come sembra dal suo profilo social. Nel dettaglio del reportagegrafico riportato su Instagram, la mora artista appare in gran forma e come sempre bellissima. Muscoli tonici e ...