Crisi industriale | gli operai scendono in piazza a Roma

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Migliaia di persone sono attese aper riportare il lavoro al centro dell'attenzione politica. Quella che sarebbe dovuta essere la protesta deglidell'ex Ilva di Taranto si è trasformata in poche ore in un evento nazionale che vedrà nella capitale tutte le vittime dellain Italia.A scendere inSanti Apostoli ail 10 dicembre saranno infatti i lavoratori dell'ex Ilva, ma anche quelli della Whirlpool, dell'Ast di Terni e dell'Ex Alcoa, ma anche di Wanbao, Jabil, Embraco, Bosch, Cnh Industrial, Blutec, Industria Italiana Autobus, Bekaert, Honeywell e Piaggio Aerospace, tutte realtà ini cui dipendenti sono in cerca di sicurezze per il futuro. Conte: "Dopo la manovra arriveranno le riforme e un piano investimenti" Giuseppe Conte è intervenuto al Rome Investment Forum 2019 promettendo il ...

fattoquotidiano : Germania, a ottobre il più grande calo della produzione industriale dalla crisi del 2009: scende del 5,3 per cento - GabriGiammanco : Lo Stato, piuttosto che dare danaro pubblico, dovrebbe pianificare una vera politica industriale. I dipendenti dell… - cleghio : RT @pestapere: Scusate, ho un vuoto di memoria: mi ricordate una crisi industriale chiusa positivamente dagli ultimi due governi? MERCATON… -