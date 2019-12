SHAMELESS - Episodio 10x05 | Ritorno alla libertà

lostinaflashforward

(Di domenica 8 dicembre 2019) Casa Ggher è in subbuglio: chi arriverà stasera?E chi tornerà finalmente in?Attenzione: Spoiler!Nell'precedente:Le gravi condizioni di salute spingono Mikey a farsi arrestare per poter tornare in prigione e ricevere le cure migliori gratuitamente. Frank è triste all'idea di perdere il suo migliore amico e complice di truffe, ma, anche se a malincuore, lo lascia andare via.Liam scambia gli aiuti e le buone intenzioni di Mavar per cattiveria e, da bravo Ggher, compie una truffa ai suoi danni e a quelli di altri parenti e amici. Ovviamente, Mavar lo manda a quel paese.Debbie scopre che Derek, il padre naturale della sua Franny, è morto in una missione dell'esercito. Scopre pure che la piccola non è uno dei beneficiari della sua assicurazione sulla vita e comincia a pensare ad un piano per avere quei soldi dvedova di Derek.Carl prende una sbandata per Anne, ...

mybluette : scusate ma la sl di kevin in questo episodio di shameless potevano pure risparmiarsela, ho il vomito - sackmaidic : #Shameless 10x05 mickey tornerà a casa nel prossimo episodio, questa non è un'esercitazione! non vedo l'ora jskhdkjdhfkhgfhvefh - gallavichisfree : Vederlo già ad inizio episodio è stata una TOTALE BENEDIZIONE PER GLI OCCHI Amo sei un BLESS TI AMO #shameless -