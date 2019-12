Le notizie del giorno – Caso al Cagliari | annuncio alla Samp e le ultime di calciomercato

calcioweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ledel– Fabio Quagliarella e ladoria insieme fino al 2021. In una nota pubblicata sul sito ufficiale, il presidente Massimo Ferrero e il club “comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive” dell’attaccante. “Per la soddisfazione di tutti il capitano – 184 presenze e 78 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2021”. Esplode ilNandez in casa: il procuratore del giocatore e il club andranno in tribunale per definire una questione di spettanze reclamate dal rappresentante del centrocampista. Tutto nasce dinterpretazione dei complicati accordi che hanno riguardato il trasferimento del centrocampista in Sardegna. In ballo ci sarebbero circa 300mila euro. Il giocatore e’ stato regolarmente convocato per la partita contro il Sassuolo. (LANEL ...

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ?? -Razzisti a chi? | Linciaggio contro un giornale che da un seco… - Agenzia_Ansa : Chiede l'uso del tassametro, tassista gli sferra un pugno: frattura del setto nasale. Il passeggero italiano era… - Agenzia_Ansa : Le porte capolavoro del Battistero di #Firenze di nuovo insieme. Finiti restauri, dopo 30 anni riunite in Museo Ope… -