Repubblica | Napoli spaccato Solo in sei alla festa di Maksimovic

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’ultima carta di Carlo Ancelotti per ricomporre il gruppo è il ritiro. Il tecnico ha deciso di tenere unita la squadra per provare a ricompattarla, per provare a ritrovare lo spirito di comunione di intenti ed emozioni. Perché, al momento, lo spogliatoio sembra proprio. L’ultimo indizio lo fornisceche torna sulladi compleanno didi mercoledì sera. Il quotidiano scrive che erano pochissimi i calciatori delpresenti. “Carlo Ancelotti ha tentato pure la strada del ritiro per ottenere le risposte necessarie da un gruppo sfilacciato. L’ultimo esempio è stato il compleanno di, organizzato dal difensore martedì sera: invito raccolto soltanto da sei compagni di squadra e disertato pure dallo staff tecnico“. L'articoloin seidisembra essere il primo ...

