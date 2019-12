Autostrada A26 | riaprono entrambe le carreggiate dei viadotti

tg24.sky

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce nel tardo pomeriggio di oggi riprende il traffico sulesuiFado e Pecetti, dopo la riapertura a una sola carreggiata dal 26 novembre, seguita alla chiusura che era stata chiesta dalla Procura di Genova il 25 novembre. La circolazione verrà ripristinata su due corsie per ogni senso di marcia. Nell'attesa di ulteriori approfondimenti richiesti dal Mit, ci saranno temporanee prescrizioni di velocità e distanza per i soli mezzi pesanti. Il comunicato di Autostrade La riapertura, spiega Autostrade per l'Italia, giunge in seguito alle verifiche tecniche effettuate negli scorsi giorni dai tecnici della società con il supporto di autorevoli esperti esterni, i cui risultati sono stati oggetto di confronto tecnico con la struttura di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e ...

