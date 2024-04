Serie A | In Italia regna l’Inter | Abbiamo cambiato 12 giocatori… ed ecco la seconda stella

(Di venerdì 26 aprile 2024) 2024-04-23 06:02:21quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Ouna stagione quasi perfetta.di Simone Inzaghi ha vinto il suo 20esimo scudetto, quello della(ogni 10 scudetti inpermettono di mettere unasullo scudetto, sul petto), contro il Milan. Vittoria nel ‘Derby della Madonnina’… e +17 sui rivali con appena 15 da giocare. Un’impresa senza precedenti. Ed è quello Raggiungere lo scudetto a cinque giornate dalla fine è qualcosa di straordinario in. Nessuna squadra ha fatto meglio nella storia dellaA. In particolare, i nerazzurri sono gli unici nella storia della competizione ad esserci riusciti due volte. Il primo, nel 2006/07. “Fare vincere questo grande club con ...

“Abbiamo appreso in questi giorni d alla stampa come numerosi esponenti del Pd e di Avs abbiano ricevuto cospicui finanziamenti, si parla di oltre un milione di euro, da associazioni legate al finanziere George Soros . Fra questi nomi spiccano quello del deputato Nicola Fratoianni, finanziato per ... Continua a leggere>>

Mario Landolfi , ex ministro delle Comunicazioni del governo Berlusconi III, fu eletto deputato nelle elezioni del ’94 che mandarono in frantumi la gioiosa macchina da guerra dei progressisti. Era il 27 marzo. Un mese dopo, in occasione del 25 aprile , la sinistra chiamò a raccolta le sue schiere ... Continua a leggere>>

La Supercoppa Italiana 2024- 2025 si giocherà di nuovo in Arabia Saudita, come già avvenuto in questa stagione. L’Inter è stata la prima che si è garantita l’accesso e ora inizia a esserci qualche certezza in più. format CONFERMATO – Anche nella prossima stagione, la Supercoppa Italiana sarà in ... Continua a leggere>>

...in più di riposo che è una cosa che non è mai successo in Italia. ... la reputo la rosa più forte di tutte insieme all'Inter. Andremo ... Andremo a fare una partita con le forze che abbiamo, poi l'Europa ...

E arriva infatti l'inedita terna di arbitri al femminile anche in Serie A: dopo le prove generali in Coppa Italia e Serie B, domenica per la gara - passerella dell' Inter a San Siro con il Torino in ...

