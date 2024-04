Diagnosi e prevenzione Il Palio si veste di rosa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Quest’anno ilsi vestirà di. La Fondazioneha difatti annunciato che affiancherà Humanitas Mater Domini nella sensibilizzazione del mondo femminile sul tema delladel tumore al seno. Lo farà in occasione dell’evento "in" che si terrà al Castello il prossimo 12 maggio. Tre sono i momenti dell’iniziativa durante la quale la tradizione paliesca si fonderà con i concetti die con i racconti di donne protagoniste di storie di malattia e rinascita: dal cinema delalla mostra degli abiti storici femminili a firma della Fondazione Lisio, dal talk a cura delle specialiste e degli specialisti di Humanitas in cui si approfondiranno i temi dellaprecoce e Ricerca senologica ...