Cosa fare a Milano e in Lombardia il 26 - 27 e 28 aprile | sagr - festival e trekking urbano

(Di venerdì 26 aprile 2024), 252024 – Per chi per il ponte del 25resta in città non mancano occasioni per trascorrere il tempo libero e divertirsi tra cultura, natura e divertimento. Tanti appuntamenti in programma indaldel social walking aun invito adelle lunghe e rigeneranti camminate, al mercato dei fiori a Mantova, alla musica in alta quota a Livigno. Mostre, fiere, shopping solidale e laboratori per i più piccoli, c'è qualper tutti. Senza dimenticare che domenica ac’è anche la festa dell’Inter.Dall'Impressionismo a Piero della Francesca Tra le mostre da vedere in questo lungo weekend c’è quella dedicata ad Auguste ...